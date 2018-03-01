Toyota Camry
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 745 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние отличное, резина новая летняя и зимняя на дисках, бензин-газ, полная комплектация.обмен не предлагать, торг у капота. Собственник, Возможен просмотр в Краснодаре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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