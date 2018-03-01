Toyota Camry

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 745 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние отличное, резина новая летняя и зимняя на дисках, бензин-газ, полная комплектация.обмен не предлагать, торг у капота. Собственник, Возможен просмотр в Краснодаре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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