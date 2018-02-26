Toyota Camry Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 69 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии, не билось, не красилось, морда в бронепленке, салон чистый, кожа не протерта, все работает + зимняя резина. Возможен торг, обмен, все расходники заменил в ПТС, 2 записи замена номера.