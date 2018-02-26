Toyota Camry

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 69 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии, не билось, не красилось, морда в бронепленке, салон чистый, кожа не протерта, все работает + зимняя резина. Возможен торг, обмен, все расходники заменил в ПТС, 2 записи замена номера.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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