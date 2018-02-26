Toyota Camry
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 69 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном состоянии, не билось, не красилось, морда в бронепленке, салон чистый, кожа не протерта, все работает + зимняя резина. Возможен торг, обмен, все расходники заменил в ПТС, 2 записи замена номера.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.