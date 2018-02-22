Toyota Camry

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 14 тыс. км

Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Гаражное хранение. Тонировка. Престиж. Защита картера. На гарантии. ТО у дилера. Престиж. Без обмена. В салоне не курят. Комплект зимней резины. При закрытии машины автоматически поднимаются стекла. Джеттер. Стартует как 3,5. При движении автомат. Блокируются двери. Один хозяин!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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