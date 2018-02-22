Toyota Camry
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 14 тыс. км
Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Гаражное хранение. Тонировка. Престиж. Защита картера. На гарантии. ТО у дилера. Престиж. Без обмена. В салоне не курят. Комплект зимней резины. При закрытии машины автоматически поднимаются стекла. Джеттер. Стартует как 3,5. При движении автомат. Блокируются двери. Один хозяин!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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