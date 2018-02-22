Toyota Camry Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 14 тыс. км Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Гаражное хранение. Тонировка. Престиж. Защита картера. На гарантии. ТО у дилера. Престиж. Без обмена. В салоне не курят. Комплект зимней резины. При закрытии машины автоматически поднимаются стекла. Джеттер. Стартует как 3,5. При движении автомат. Блокируются двери. Один хозяин!