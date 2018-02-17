Toyota Camry Дата публикации: 17.02.18 Просмотров объявления: 79 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2017 Пробег: 15 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: электропривод Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю срочно!

Экстерьер:

- Автоматическая корректировка угла наклона фар

- Шины 215/55 R17

- Ручки дверей с хромированной накладкой

- Светодиодные дневные ходовые огни

- Задние противотуманные фонари

- Светодиодные фары ближнего света с омывателем

- Легкосплавные диски дизайна Exclusive

- Решетка радиатора уникального дизайна

- Логотип Exclusive на крышке багажника

- Светодиодные передние противотуманные фары

- Антенна "Плавник акулы"

- Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске дизайна Exclusive

Комфорт:

- Электроусилитель рулевого управления (EPS)

- Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону

- Передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto"

- Индивидуальные лампы для чтения первого и второго ряда сидений

- Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях

- Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях

- Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры

- Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40

- Круиз-контроль

- Датчик дождя

- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

- Беспроводное зарядное устройство

- Шумоизолирующее ветровое стекло

- 4,2" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов

- Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира

- Отделка салона вставками "под дерево"

- Система автоматического переключения дальнего света на ближний

- Датчик света

- Тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии

- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Комплект резиновых ковриков для первого и второго

рядов сидений

- Рулевое колесо с кожаной обивкой

- Двухзонный климат-контроль

- Ионизатор воздуха Nano-e

- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки

Smart Entry & Push Start

- Камера заднего вида со статичными линиями разметки

- Задние датчики парковки

- Кожаная обивка селектора управления трансмиссией

- Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота

- Передние датчики парковки

- Обивка сидений кожей коричневого цвета Exclusive

Безопасность:

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Антипробуксовочная система (TRC)

- Фронтальные подушки безопасности

- Шторки безопасности

- Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)

- Усилитель экстренного торможения (BAS)

- Система курсовой устойчивости (VSC+)

- Боковые подушки безопасности

- Крепления ISOFIX для детских автокресел

- Система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс”

Мультимедиа:

- Коммуникационная система Bluetooth

- Аудио разъем (AUX)

- Бортовой компьютер

- 10” цветной TFT дисплей на центральной консоли

- Мультимедийная система на платформе Android

- Навигационная система Яндекс.Навигатор

- Навигационная система Navitel навигатор

- Аудиосистема MP3/WMA

- Мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто

- Встроенный интернет-модем с предоплаченным трафиком на 1 год

- 6 динамиков

- USB разъем

Зимний комфорт:

- Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений

- Подогрев передних сидений

- Зеркала заднего вида с обогревом

- Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

- Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей

- Подогрев задних сидений

Противоугонные системы:

- Иммобилайзер

- Центральный замок с дистанционным управлением

- Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота

Комплектация

Безопасность

Антиблокировочная система (ABS)

Подушки безопасности боковые

Антипробуксовочная система

Система стабилизации

Защита от угона

Иммобилайзер (не штатный)

Центральный замок

Обзор

Электропривод зеркал

Омыватель фар

Датчик света

Обогрев зеркал

Датчик дождя

Комфорт

Климат-контроль 2-зонный

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Сиденье водителя: электрорегулировка

Парктроник передний

Сиденье пассажира: электрорегулировка

Обогрев сидений

Регулировка руля по высоте и вылету

Усилитель руля

Мультимедиа

Штатная навигационная система

Салон

Обогрев сидений

