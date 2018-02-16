Toyota Camry
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 164 тыс. км
Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличное состояние,не требует вложений. Максимальная комплектация N4. Без ДТП
Родной пробег. Родной ПТС. Сигнализация с а/з и обратной связью. Камера заднего вида. Навигация. Зимняя, летняя резина. Ксенон. Возможен обмен на НИВУ.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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