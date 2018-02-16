Toyota Camry

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 164 тыс. км

Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние,не требует вложений. Максимальная комплектация N4. Без ДТП
Родной пробег. Родной ПТС. Сигнализация с а/з и обратной связью. Камера заднего вида. Навигация. Зимняя, летняя резина. Ксенон. Возможен обмен на НИВУ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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