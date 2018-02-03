Toyota Camry

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 201,1 тыс. км

Цена: 599 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородАксай, Волгоградская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
Комплектация элеганс плюс: кожаный салон, ксеноновые фары, оригинальный ПТС. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Camry

Toyota Camry

Подержанная, пробег 90,001 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1000 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 152,198 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1175 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 16,835 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

1600 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Camry

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 152,546 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

605 тыс. руб.

Volvo S80

Подержанная, пробег 138,889 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

567 тыс. руб.

Opel Insignia

Подержанная, пробег 100,156 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

577 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале