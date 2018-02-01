Toyota Camry Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 35 тыс. км Цена: 1265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, как внешне, так и технически. Два хозяина. Конец 2015 г. Комплектация Элеганс+. Салон без повреждений. Стёкла все родные. Не требует никаких вложений. Торг!