Toyota Camry

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 1265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, как внешне, так и технически. Два хозяина. Конец 2015 г. Комплектация Элеганс+. Салон без повреждений. Стёкла все родные. Не требует никаких вложений. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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