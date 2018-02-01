Toyota Camry
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 1265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, как внешне, так и технически. Два хозяина. Конец 2015 г. Комплектация Элеганс+. Салон без повреждений. Стёкла все родные. Не требует никаких вложений. Торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Toyota Camry
Toyota Camry
Подержанная, пробег 194,625 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды