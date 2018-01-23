Toyota Camry

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 1420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Люкс: слепые зоны, шторка, подогрев лобового, поворотные фары, память сидений. Не бита и не крашена! Машина в бронепленке. Все ТО (их было 10, последнее 18.01.2018) в Ключ-авто. Все Ключи, чеки... Вложений не требует. За машину вообще не стыдно, в салоне ещё новьем пахнет. Машина на продленной гарантии ещё один год или 30 тыс. км. Вся краска оригинальная, заводская. Пробег оригинал, по трассе.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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