Toyota Camry
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 1420 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Комплектация Люкс: слепые зоны, шторка, подогрев лобового, поворотные фары, память сидений. Не бита и не крашена! Машина в бронепленке. Все ТО (их было 10, последнее 18.01.2018) в Ключ-авто. Все Ключи, чеки... Вложений не требует. За машину вообще не стыдно, в салоне ещё новьем пахнет. Машина на продленной гарантии ещё один год или 30 тыс. км. Вся краска оригинальная, заводская. Пробег оригинал, по трассе.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.