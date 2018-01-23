Toyota Camry Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 100 тыс. км Цена: 1420 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Люкс: слепые зоны, шторка, подогрев лобового, поворотные фары, память сидений. Не бита и не крашена! Машина в бронепленке. Все ТО (их было 10, последнее 18.01.2018) в Ключ-авто. Все Ключи, чеки... Вложений не требует. За машину вообще не стыдно, в салоне ещё новьем пахнет. Машина на продленной гарантии ещё один год или 30 тыс. км. Вся краска оригинальная, заводская. Пробег оригинал, по трассе.