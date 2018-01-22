Toyota Camry
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 23 тыс. км
Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся Тойота Камри июнь 2015 г. в. Пробег 23000 км. Комплектация Элеганс Плюс, в идеальном состоянии на гарантии. Есть все заказ наряды, два ключа. Покупалась у официального дилера, обслуживалась там же. Прошла 2 ТО, что подтверждает запись в сервисной книжке. Один хозяин. ПТС оригинал. В салоне не курили. Не крашена, любые проверки. Все вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.