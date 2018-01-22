Toyota Camry Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 23 тыс. км Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся Тойота Камри июнь 2015 г. в. Пробег 23000 км. Комплектация Элеганс Плюс, в идеальном состоянии на гарантии. Есть все заказ наряды, два ключа. Покупалась у официального дилера, обслуживалась там же. Прошла 2 ТО, что подтверждает запись в сервисной книжке. Один хозяин. ПТС оригинал. В салоне не курили. Не крашена, любые проверки. Все вопросы по телефону.