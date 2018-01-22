Toyota Camry

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 23 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся Тойота Камри июнь 2015 г. в. Пробег 23000 км. Комплектация Элеганс Плюс, в идеальном состоянии на гарантии. Есть все заказ наряды, два ключа. Покупалась у официального дилера, обслуживалась там же. Прошла 2 ТО, что подтверждает запись в сервисной книжке. Один хозяин. ПТС оригинал. В салоне не курили. Не крашена, любые проверки. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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