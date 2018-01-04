Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 41 тыс. км
Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Машина куплена у дилеров! Рейсталинг конец 2014. Комплектация престиж
Кожа,кнопка старт стоп. Датчик дождя Света!круиз контроль!2-глушителя Переделанная под 3.5. Задние стопы диодовые в стиле Лексус Газ Италия 5-поколения. Ксенон ближний. Все подробности по телефону! Продажа без номеров
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