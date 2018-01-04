Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 41 тыс. км

Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина куплена у дилеров! Рейсталинг конец 2014. Комплектация престиж
Кожа,кнопка старт стоп. Датчик дождя Света!круиз контроль!2-глушителя Переделанная под 3.5. Задние стопы диодовые в стиле Лексус Газ Италия 5-поколения. Ксенон ближний. Все подробности по телефону! Продажа без номеров

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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