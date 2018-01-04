Toyota Camry Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 41 тыс. км Цена: 1220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина куплена у дилеров! Рейсталинг конец 2014. Комплектация престиж

Кожа,кнопка старт стоп. Датчик дождя Света!круиз контроль!2-глушителя Переделанная под 3.5. Задние стопы диодовые в стиле Лексус Газ Италия 5-поколения. Ксенон ближний. Все подробности по телефону! Продажа без номеров