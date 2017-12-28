Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 62 тыс. км

Цена: 1120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии на новой зимней резине с самым большим монитором,диски новые 17 диаметр серые.Небольшой торг,срочно.Машина моя я собственник оформлена на меня.Возможен торг до 1.050.000 но с родными колёсами 16 диаметра заводские на зимней резине.С ценной за 1.000.000 просьба не звонить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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