Toyota Camry Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 62 тыс. км Цена: 1120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии на новой зимней резине с самым большим монитором,диски новые 17 диаметр серые.Небольшой торг,срочно.Машина моя я собственник оформлена на меня.Возможен торг до 1.050.000 но с родными колёсами 16 диаметра заводские на зимней резине.С ценной за 1.000.000 просьба не звонить.