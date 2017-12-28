Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 62 тыс. км
Цена: 1120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии на новой зимней резине с самым большим монитором,диски новые 17 диаметр серые.Небольшой торг,срочно.Машина моя я собственник оформлена на меня.Возможен торг до 1.050.000 но с родными колёсами 16 диаметра заводские на зимней резине.С ценной за 1.000.000 просьба не звонить.
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