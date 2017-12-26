Toyota Camry
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 42 тыс. км
Цена: 1180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Комплектация
А также
Обогрев сидений
Описание
Гарантия кончилась в начале декабря. Последнее ТО у дилера было в апреле на пробеге 26663. ДТП были. Мелкие царапины и прочие жизненные недостатки по кузову имеются. Все кузовные детали в заводской краске (ремонт "вакуум" или замена на детали с разборки "в цвет"). Вин прилагается, проверяйте. Подробности и обоснованный торг при осмотре.
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