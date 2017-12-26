Toyota Camry Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 42 тыс. км Цена: 1180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Комплектация А также Обогрев сидений

Описание

Гарантия кончилась в начале декабря. Последнее ТО у дилера было в апреле на пробеге 26663. ДТП были. Мелкие царапины и прочие жизненные недостатки по кузову имеются. Все кузовные детали в заводской краске (ремонт "вакуум" или замена на детали с разборки "в цвет"). Вин прилагается, проверяйте. Подробности и обоснованный торг при осмотре.