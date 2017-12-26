Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 42 тыс. км

Цена: 1180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Комплектация

А также

Обогрев сидений

Описание

Гарантия кончилась в начале декабря. Последнее ТО у дилера было в апреле на пробеге 26663. ДТП были. Мелкие царапины и прочие жизненные недостатки по кузову имеются. Все кузовные детали в заводской краске (ремонт "вакуум" или замена на детали с разборки "в цвет"). Вин прилагается, проверяйте. Подробности и обоснованный торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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