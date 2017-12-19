Toyota Camry

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

ГородАксай, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
4 Владельца, ПТС оригинал. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Camry

Toyota Camry

Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

950 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 42 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1180 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 39 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1580 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Camry

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 241,271 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

285 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 128,2 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

305 тыс. руб.

Opel Vectra

Подержанная, пробег 192,653 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

345 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале