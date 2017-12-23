Toyota Camry

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 440 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Самая полная комплектация. Авто практически в идеальном состоянии. Технически абсолютно все исправно. Двигатель работает ровно, масло не ест ни грамма, АКПП в идеале. Кузов ровный, ржавчины нет. Автомобиль последние 3 года в одних руках, абсолютно никаких нареканий. За последние лет 5 записаны все ТО. В таком состоянии камри этих годов не встречал. Любые проверки.
Пару недель назад заехал под газель. Разбита фара, немного замят и поцарапан капот. Цена вопроса 15000 руб. За счет этого стоимость авто снижена. Торга нет. После нового года буду ремонтировать сам. Потом цена будет выше. Еще раз! Без торга! Цена адекватная. Авто реально в очень достойном состоянии. С продажей не тороплюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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