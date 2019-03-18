Toyota Caldina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1994

Пробег: 228 тыс. км

Цена: 163 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серо-зеленый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

ПТС оригинал , последние 15 лет в одних руках . Продажа от собственника ( ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ) . Машина НЕ рессорная , грузов не возила , эксплуатировалась пожилым человеком в пределах города , последние несколько лет стоит , только изредка заводится . Всегда своевременное обслуживание . Никаких буферов , никаких выхлопов - все заводское . Двигатель не менялся и не ремонтировался , масло только синтетика ( до сих пор ) . Двигатель 2С , без турбины . Двигатель ни разу не мыли , губы не намазывали , никаких соплей или подтеков . Резина новая ( всесезонка ) , аккумулятор - новый . Машина не бита , все стекла ( даже лобовое ) заводские . Практически вся в заводской краске , но есть небольшие сколы и притертости , самое не приятное то , что на крыше лак облез , несколько лет стояла под фруктовым деревом , фото делать не стал , чтобы общий внешний вид не портить , кому надо , то отправлю. ГНИЛОГО , РЖАВОГО , ЖУЧКОВ , ПАУЧКОВ - нет. Тех. состояние - отличное . Писать можно долго , остальные вопросы по телефону . Торг минимальный , обмен рассмотрю на любой автомобиль до 200 000 р., можно под ремонт . Варианты по обмену лучше предлагать на сайте или по эл. почте ., по телефону не всегда есть возможность ответить .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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