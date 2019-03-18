Toyota Caldina Дата публикации: 18.03.19 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1994 Пробег: 228 тыс. км Цена: 163 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серо-зеленый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ПТС оригинал , последние 15 лет в одних руках . Продажа от собственника ( ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ) . Машина НЕ рессорная , грузов не возила , эксплуатировалась пожилым человеком в пределах города , последние несколько лет стоит , только изредка заводится . Всегда своевременное обслуживание . Никаких буферов , никаких выхлопов - все заводское . Двигатель не менялся и не ремонтировался , масло только синтетика ( до сих пор ) . Двигатель 2С , без турбины . Двигатель ни разу не мыли , губы не намазывали , никаких соплей или подтеков . Резина новая ( всесезонка ) , аккумулятор - новый . Машина не бита , все стекла ( даже лобовое ) заводские . Практически вся в заводской краске , но есть небольшие сколы и притертости , самое не приятное то , что на крыше лак облез , несколько лет стояла под фруктовым деревом , фото делать не стал , чтобы общий внешний вид не портить , кому надо , то отправлю. ГНИЛОГО , РЖАВОГО , ЖУЧКОВ , ПАУЧКОВ - нет. Тех. состояние - отличное . Писать можно долго , остальные вопросы по телефону . Торг минимальный , обмен рассмотрю на любой автомобиль до 200 000 р., можно под ремонт . Варианты по обмену лучше предлагать на сайте или по эл. почте ., по телефону не всегда есть возможность ответить .