Toyota Caldina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 132 тыс. км

Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Легкосплавные диски

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Все знают , что такое " Тойота Калдина " и все знают , что такое " дизельный двигатель 3С " без турбины , минимальный расход , максимум тяги . Двигатель работает прекрасно , кстати движок родной , не меняный . Внешний вид , довольно таки приятный , салон очень чистый , коробка работает идеально ( в АКПП масло и фильтр заменены ) . По ходовке нигде , ничего , не тарахтит , не скрипит , не брякает . Кондиционер работает отлично . Магнитофон работает , но почему- то потух дисплей , не лазил , причину не знаю . Родной , калдиновский " кенгурятник " есть , отдам с машиной . С продажей не тороплюсь , торг очень маленький . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 140 000 рублей плюс Ваша доплата , можно под ремонт ( двигатель , коробка ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно на почту , не всегда могу ответить .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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