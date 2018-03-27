Toyota Caldina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 132 тыс. км
Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Все знают , что такое " Тойота Калдина " и все знают , что такое " дизельный двигатель 3С " без турбины , минимальный расход , максимум тяги . Двигатель работает прекрасно , кстати движок родной , не меняный . Внешний вид , довольно таки приятный , салон очень чистый , коробка работает идеально ( в АКПП масло и фильтр заменены ) . По ходовке нигде , ничего , не тарахтит , не скрипит , не брякает . Кондиционер работает отлично . Магнитофон работает , но почему- то потух дисплей , не лазил , причину не знаю . Родной , калдиновский " кенгурятник " есть , отдам с машиной . С продажей не тороплюсь , торг очень маленький . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 140 000 рублей плюс Ваша доплата , можно под ремонт ( двигатель , коробка ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно на почту , не всегда могу ответить .
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