Toyota Caldina Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 132 тыс. км Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Синий Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Легкосплавные диски Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Все знают , что такое " Тойота Калдина " и все знают , что такое " дизельный двигатель 3С " без турбины , минимальный расход , максимум тяги . Двигатель работает прекрасно , кстати движок родной , не меняный . Внешний вид , довольно таки приятный , салон очень чистый , коробка работает идеально ( в АКПП масло и фильтр заменены ) . По ходовке нигде , ничего , не тарахтит , не скрипит , не брякает . Кондиционер работает отлично . Магнитофон работает , но почему- то потух дисплей , не лазил , причину не знаю . Родной , калдиновский " кенгурятник " есть , отдам с машиной . С продажей не тороплюсь , торг очень маленький . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 140 000 рублей плюс Ваша доплата , можно под ремонт ( двигатель , коробка ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно на почту , не всегда могу ответить .