Toyota Caldina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 236 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

На данный момент снят задний бампер, есть коцки на кузове, заменён мотор на контрактный на 215 000 ест все документы, заменены стойки стабилизатора, салон в хорошем состоянии, установлена эстрада. Возможен обмен на максискутер с вашей доплатой! Отдам с номерами, есть ещё комплект резины на пару сезонов хватит. Звоните все расскажу! Фото позже разумный Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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