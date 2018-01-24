Toyota Caldina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 236 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
На данный момент снят задний бампер, есть коцки на кузове, заменён мотор на контрактный на 215 000 ест все документы, заменены стойки стабилизатора, салон в хорошем состоянии, установлена эстрада. Возможен обмен на максискутер с вашей доплатой! Отдам с номерами, есть ещё комплект резины на пару сезонов хватит. Звоните все расскажу! Фото позже разумный Торг!
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