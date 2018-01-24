Toyota Caldina Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 236 тыс. км Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

На данный момент снят задний бампер, есть коцки на кузове, заменён мотор на контрактный на 215 000 ест все документы, заменены стойки стабилизатора, салон в хорошем состоянии, установлена эстрада. Возможен обмен на максискутер с вашей доплатой! Отдам с номерами, есть ещё комплект резины на пару сезонов хватит. Звоните все расскажу! Фото позже разумный Торг!