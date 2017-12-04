Toyota Caldina Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 101 тыс. км Цена: 387 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии! ПТС - Оригинал! 2003 г. в. Все сервисные книжки есть. Полностью обслужен. Вложений не требует. Максимальная комплектация

АКПП, ГУР, ABS, 2SRS, ESP, ПЭП, Корректор фар, Ионизатор воздуха, Mp3, CD, AUX, USB, Климат, эл. Зеркала, Диски R - 17, система курсовой стабилизации, Все оригинальные ключи. Возможен обмен в любую сторону! Автомобиль проверен по базам ГИБДД, Банков и Судебных Приставов!