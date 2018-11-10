Toyota Aygo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 30,7 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1496 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: геннадий

Телефон:

Описание

Автомобиль тайота аква. из Японии. Пробег по Японии 29800 км., по России 900 км. Состояние нового авто. Любая проверка. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Aygo

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале