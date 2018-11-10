Toyota Aygo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 30,7 тыс. км
Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1496 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: геннадий
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Описание
Автомобиль тайота аква. из Японии. Пробег по Японии 29800 км., по России 900 км. Состояние нового авто. Любая проверка. Торг.
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