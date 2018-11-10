Toyota Aygo Дата публикации: 10.11.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 30,7 тыс. км Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1496 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: геннадий Телефон:

Описание

Автомобиль тайота аква. из Японии. Пробег по Японии 29800 км., по России 900 км. Состояние нового авто. Любая проверка. Торг.