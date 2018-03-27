Toyota Avensis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 197 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Георгий

Телефон:

Описание

Срочно продаю! Автомобиль эксплуатировался аккуратно, в хорошем состоянии, технически исправен. Максимальная комплектация, кожаный салона. Два ключа.За исключением, трещины на лобовом стекле, не битая в родной краске! Все вопросы по телефону, торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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