Toyota Avensis Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 197 тыс. км Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Георгий Телефон:

Описание

Срочно продаю! Автомобиль эксплуатировался аккуратно, в хорошем состоянии, технически исправен. Максимальная комплектация, кожаный салона. Два ключа.За исключением, трещины на лобовом стекле, не битая в родной краске! Все вопросы по телефону, торг у капота!