Toyota Avensis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 197 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Георгий
Телефон:
Описание
Срочно продаю! Автомобиль эксплуатировался аккуратно, в хорошем состоянии, технически исправен. Максимальная комплектация, кожаный салона. Два ключа.За исключением, трещины на лобовом стекле, не битая в родной краске! Все вопросы по телефону, торг у капота!
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