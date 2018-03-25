Toyota Avensis Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 217 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Красная Поляна, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Установлен контрактный ДВС 62 000 пробег со всем навесным (насос кондера, насос ГУР, генератор, стартер и мозги) с заменой ДВС менялось масло АКПП 8 литров. Коробка работает ровно, ДВС масло не берет. ГТД на двигатель имеется.