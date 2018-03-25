Toyota Avensis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 217 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Красная Поляна, Краснодарский край
Имя: Виталий
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Описание
Установлен контрактный ДВС 62 000 пробег со всем навесным (насос кондера, насос ГУР, генератор, стартер и мозги) с заменой ДВС менялось масло АКПП 8 литров. Коробка работает ровно, ДВС масло не берет. ГТД на двигатель имеется.
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