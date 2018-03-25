Toyota Avensis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 217 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Красная Поляна, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

Установлен контрактный ДВС 62 000 пробег со всем навесным (насос кондера, насос ГУР, генератор, стартер и мозги) с заменой ДВС менялось масло АКПП 8 литров. Коробка работает ровно, ДВС масло не берет. ГТД на двигатель имеется.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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