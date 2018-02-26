Toyota Avensis
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в очень хорошем состоянии! Экономичен, удобен в эксплуатации. Возможен обмен с вашей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.