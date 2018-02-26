Toyota Avensis

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в очень хорошем состоянии! Экономичен, удобен в эксплуатации. Возможен обмен с вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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