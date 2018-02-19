Toyota Avensis

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 191 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Не бита, не крашена. Второй хозяин. ПТС оригинал . В первых руках 5 лет, в моих с 2011 года. Вторая машина в семье. Состояние отличное. Каты удалены. Установлены ДХО по ГОСТ.На все вопросы отвечу по телефону обмен на Камри 07-08 г с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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