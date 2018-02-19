Toyota Avensis
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 191 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Не бита, не крашена. Второй хозяин. ПТС оригинал . В первых руках 5 лет, в моих с 2011 года. Вторая машина в семье. Состояние отличное. Каты удалены. Установлены ДХО по ГОСТ.На все вопросы отвечу по телефону обмен на Камри 07-08 г с моей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.