Toyota Avensis Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 191 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Не бита, не крашена. Второй хозяин. ПТС оригинал . В первых руках 5 лет, в моих с 2011 года. Вторая машина в семье. Состояние отличное. Каты удалены. Установлены ДХО по ГОСТ.На все вопросы отвечу по телефону обмен на Камри 07-08 г с моей доплатой.