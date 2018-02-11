Toyota Avensis Дата публикации: 11.02.18 Просмотров объявления: 68 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2009 Пробег: 35 тыс. км Цена: 920 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Оливковый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Система курсовой устойчивости (ESC)

Описание

Авто в состоянии нового .зимой не эксплуатировалась, семь подушек безопасности магнитола с автозвуком 6 динамиков ,гаражное хранение покупалась в автосалоне Ключ авто там и обслуживается, хозяин один ,сборка обьединенное королевство Англия, Четыре электронных системы безопасности цвет оливковый у нас в районе нет ни одной машины такого цвета. 147 л.с расход топлива на литр меньше чем киа рио 123л,с