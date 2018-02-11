Toyota Avensis

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2009

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 920 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Оливковый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Система курсовой устойчивости (ESC)

Описание

Авто в состоянии нового .зимой не эксплуатировалась, семь подушек безопасности магнитола с автозвуком 6 динамиков ,гаражное хранение покупалась в автосалоне Ключ авто там и обслуживается, хозяин один ,сборка обьединенное королевство Англия, Четыре электронных системы безопасности цвет оливковый у нас в районе нет ни одной машины такого цвета. 147 л.с расход топлива на литр меньше чем киа рио 123л,с

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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