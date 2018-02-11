Toyota Avensis
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2009
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 920 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Оливковый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Система курсовой устойчивости (ESC)
Описание
Авто в состоянии нового .зимой не эксплуатировалась, семь подушек безопасности магнитола с автозвуком 6 динамиков ,гаражное хранение покупалась в автосалоне Ключ авто там и обслуживается, хозяин один ,сборка обьединенное королевство Англия, Четыре электронных системы безопасности цвет оливковый у нас в районе нет ни одной машины такого цвета. 147 л.с расход топлива на литр меньше чем киа рио 123л,с
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.