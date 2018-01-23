Toyota Avensis

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 133 тыс. км

Цена: 685 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Авенсиса 2010г. выпуска, двигатель цепной с объёмом 1.8 л (147 л.с. с небольшим налогом!), СVT (вариатор- обслужен!), кузов класса седан. Цвет тёмно-серый (металик). Оригинальный пробег 133,0 т/км.. Эксплуатируется бережно, без единого ДТП! Автомобиль приобретался в дилерском центре г.Краснодаре. Там же и обслуживался по сроку гарантии. Комплектация «Элеганс плюс»(макс.): кожаный салон, адаптивный заводской свет (ксенон), ПТФ, омыватели фар, запуск с кнопки, камера заднего вида, кожаный мультируль с функцией свободные руки, 2х зонный климат, полный электропакет, электро приводы и подогревы сидений, датчик дождя, датчик света, круиз контроль, ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, SRS (9шт)., зеркало заднего вида с автозатемнением. Автомобиль очень резвый и экономичный. Средний расход 6,7л.. Разгон до сотни 10сек., объём бака 60, объём багажника более 500л. Диски и резина R 17.
Дополнительно: тонировка по ГОСТу, атермальная пленка в передней части автомобиля, 2 ключа, комплект зимних колёс! Автомобиль не в кредите, не в залоге, без штрафов и арестов, весь в заводской краске! Обслужен и находится в отличном состоянии. Все стёкла, детали, родные целые. Может эксплуатироваться без денежных вложений. С гос.номером торг минимальный. Можно повесить обычный. Цена обсуждается.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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