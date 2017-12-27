Toyota Avensis Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 218 тыс. км Цена: 475 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Вышестеблиевская, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Цвет - светло- оливковый. Технически исправна полностью и дополнительных вложений не потребуется. Торг. 4 - хозяин. Отдам зимнюю резину (в нормальном состоянии), на штампованных дисках с колпаками Тойота. Отполирована, передний бампер покрашен. Новое лобовое стекло. Три ключа в наличии.