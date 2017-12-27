Toyota Avensis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 218 тыс. км

Цена: 475 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Вышестеблиевская, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Цвет - светло- оливковый. Технически исправна полностью и дополнительных вложений не потребуется. Торг. 4 - хозяин. Отдам зимнюю резину (в нормальном состоянии), на штампованных дисках с колпаками Тойота. Отполирована, передний бампер покрашен. Новое лобовое стекло. Три ключа в наличии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Avensis

Toyota Avensis

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

445 тыс. руб.

Toyota Avensis

Подержанная, пробег 234,541 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

435 тыс. руб.

Toyota Avensis

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

400 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Avensis

Ford Focus

Подержанная, пробег 144 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 114 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

370 тыс. руб.

Honda Civic

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

375 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале