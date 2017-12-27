Toyota Avensis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 218 тыс. км
Цена: 475 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Вышестеблиевская, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Машина в хорошем состоянии. Цвет - светло- оливковый. Технически исправна полностью и дополнительных вложений не потребуется. Торг. 4 - хозяин. Отдам зимнюю резину (в нормальном состоянии), на штампованных дисках с колпаками Тойота. Отполирована, передний бампер покрашен. Новое лобовое стекло. Три ключа в наличии.
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