Toyota Avensis Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 230 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Надежный автомобиль, рестайлинг,без ДТП, полный пакет, идет мягко,есть возростные косячки по кузову, не гнилой, ПТС оригинал я третий хозяин! Любые проверки.