Toyota Avensis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Юрий
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Описание
Надежный автомобиль, рестайлинг,без ДТП, полный пакет, идет мягко,есть возростные косячки по кузову, не гнилой, ПТС оригинал я третий хозяин! Любые проверки.
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