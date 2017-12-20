Toyota Avensis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Надежный автомобиль, рестайлинг,без ДТП, полный пакет, идет мягко,есть возростные косячки по кузову, не гнилой, ПТС оригинал я третий хозяин! Любые проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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