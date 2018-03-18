Toyota Auris Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 150 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ольга Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Я владелец. Японская сборка для Европы. Очень резвая и маневренная машина. Ходовая идеальная. Коробка робот без проблем. Реальный пробег. ГУР, АБС, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, подушки безопасности, центральный замок. Новая летняя резина (февраль 2018 г), новые диски штамповка. Комплект зимней резины на дисках в подарок. Есть недочеты по кузову. Торг у капота. Без ДТП и ограничений.