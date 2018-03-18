Toyota Auris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ольга

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Я владелец. Японская сборка для Европы. Очень резвая и маневренная машина. Ходовая идеальная. Коробка робот без проблем. Реальный пробег. ГУР, АБС, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, подушки безопасности, центральный замок. Новая летняя резина (февраль 2018 г), новые диски штамповка. Комплект зимней резины на дисках в подарок. Есть недочеты по кузову. Торг у капота. Без ДТП и ограничений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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