Toyota Auris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ольга
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Я владелец. Японская сборка для Европы. Очень резвая и маневренная машина. Ходовая идеальная. Коробка робот без проблем. Реальный пробег. ГУР, АБС, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, подушки безопасности, центральный замок. Новая летняя резина (февраль 2018 г), новые диски штамповка. Комплект зимней резины на дисках в подарок. Есть недочеты по кузову. Торг у капота. Без ДТП и ограничений.
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