Toyota Auris Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 80 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 137 тыс. км Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал второй владелец. Без аварийная эксплуатация. Мотор дизель ни грамма масло не берет. КПП механика. Все стекла оригинал. Новая резина. Расход 4 лит на 100 к.м в городе/ трасса.