Toyota Auris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 137 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал второй владелец. Без аварийная эксплуатация. Мотор дизель ни грамма масло не берет. КПП механика. Все стекла оригинал. Новая резина. Расход 4 лит на 100 к.м в городе/ трасса.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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