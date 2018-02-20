Toyota Auris
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 137 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал второй владелец. Без аварийная эксплуатация. Мотор дизель ни грамма масло не берет. КПП механика. Все стекла оригинал. Новая резина. Расход 4 лит на 100 к.м в городе/ трасса.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.