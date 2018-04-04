Toyota Aristo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 400 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии для своих лет и пробега, в одних руках 6 лет, бережный уход. В ПТС 180 л. с.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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