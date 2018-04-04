Toyota Aristo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 400 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии для своих лет и пробега, в одних руках 6 лет, бережный уход. В ПТС 180 л. с.
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