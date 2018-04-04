Toyota Aristo Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 400 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии для своих лет и пробега, в одних руках 6 лет, бережный уход. В ПТС 180 л. с.