Toyota Aristo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 289 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Отличное состояние, коробка, двигатель без нареканий, климат работает!
Много приятных опций, электроприводы сидений, кожа, ксенон, подогревы сидений, климат и многое другое. Никаких обременений по авто нету. Возможен обмен (на обмен 350 т.р.)

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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