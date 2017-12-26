Toyota Aristo Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 200 тыс. км Цена: 289 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Отличное состояние, коробка, двигатель без нареканий, климат работает!

Много приятных опций, электроприводы сидений, кожа, ксенон, подогревы сидений, климат и многое другое. Никаких обременений по авто нету. Возможен обмен (на обмен 350 т.р.)