Toyota Aristo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 289 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Отличное состояние, коробка, двигатель без нареканий, климат работает!
Много приятных опций, электроприводы сидений, кожа, ксенон, подогревы сидений, климат и многое другое. Никаких обременений по авто нету. Возможен обмен (на обмен 350 т.р.)
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