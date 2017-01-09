Toyota Alphard
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 144 тыс. км
Цена: 935 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Ксенон
Легкосплавные диски
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Полная пошлина. С Японии привезена целой, не топляк, без радиации, не распил, не конструктор. ПТС оригинал, таможня Владивосток.
Второй хозяин в РФ. Пробег по РФ 40 тыс, в сухом климате.
8 мест, категория В.
Технически полностью обслужена.
Салон Алькантара (замша), не зашоркан. В машине никогда не курили. Темно-серый пластик. Мультируль. Театральная подсветка.
Боковые двери с доводчиками одна из них открывается с кнопки.
=Две печки, ДВА КОНДИЦИОНЕРА=
Кузов - Машина ЦЕЛАЯ, Ц Е Л А Я, ни грамма шпакли, без подкрасов. Недостатки только по пластиковым накладкам, по бамперам и на правом стопе.
= Камера заднего хода + впереди трехзонная (влево, вправо, вниз).
=Полная шумо/вибро/теплоизоляция=
Машина хранится на крытой стоянке. Дорогой охранный комплекс.
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