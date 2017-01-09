Toyota Alphard Дата публикации: 26.09.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 144 тыс. км Цена: 935 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Ксенон Легкосплавные диски Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Полная пошлина. С Японии привезена целой, не топляк, без радиации, не распил, не конструктор. ПТС оригинал, таможня Владивосток.

Второй хозяин в РФ. Пробег по РФ 40 тыс, в сухом климате.

8 мест, категория В.

Технически полностью обслужена.

Салон Алькантара (замша), не зашоркан. В машине никогда не курили. Темно-серый пластик. Мультируль. Театральная подсветка.

Боковые двери с доводчиками одна из них открывается с кнопки.

=Две печки, ДВА КОНДИЦИОНЕРА=

Кузов - Машина ЦЕЛАЯ, Ц Е Л А Я, ни грамма шпакли, без подкрасов. Недостатки только по пластиковым накладкам, по бамперам и на правом стопе.

= Камера заднего хода + впереди трехзонная (влево, вправо, вниз).

=Полная шумо/вибро/теплоизоляция=

Машина хранится на крытой стоянке. Дорогой охранный комплекс.