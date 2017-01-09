Toyota Alphard

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 144 тыс. км

Цена: 935 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Ксенон

Легкосплавные диски

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Полная пошлина. С Японии привезена целой, не топляк, без радиации, не распил, не конструктор. ПТС оригинал, таможня Владивосток.
Второй хозяин в РФ. Пробег по РФ 40 тыс, в сухом климате.
8 мест, категория В.
Технически полностью обслужена.
Салон Алькантара (замша), не зашоркан. В машине никогда не курили. Темно-серый пластик. Мультируль. Театральная подсветка.
Боковые двери с доводчиками одна из них открывается с кнопки.
=Две печки, ДВА КОНДИЦИОНЕРА=
Кузов - Машина ЦЕЛАЯ, Ц Е Л А Я, ни грамма шпакли, без подкрасов. Недостатки только по пластиковым накладкам, по бамперам и на правом стопе.
= Камера заднего хода + впереди трехзонная (влево, вправо, вниз).
=Полная шумо/вибро/теплоизоляция=
Машина хранится на крытой стоянке. Дорогой охранный комплекс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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