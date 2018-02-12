Toyota Allion
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Михаил
Телефон:
Описание
Хорошее техническое состояние! Очень срочно. Торг.
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