Toyota Allion

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Toyota Allion 2010 года, . Салон чистый не прокуренный , просторный. цвет кузова - Серебристый металлик, коробка передач - Автоматическая. Один Владелец. Доставлена в Россию из Японии по морю до Новороссийска, куплена на аукционе в Японии. Машина использовалась только в личных целях, семейный автомобиль. Автомобиль куплен в апреле 2013 года. Под такси не использовался. В салоне имеется подголовник Дивиди, очень удобен для длительных путешествий с ребенком. Стоит хорошая магнитола с AUX и USB портами. цветная камера заднего хода. Установлен видео- регистратор. Кондиционер, Центральный замок. Гидроусилитель руля. Электростеклоподьемники. Подушки безопасности. Антиблокировочная система.
Повторители на зеркалах. Отделка панелей под дерево. Очиститель заднего стекла.
Реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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