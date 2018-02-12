Toyota Allion Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 120 тыс. км Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Toyota Allion 2010 года, . Салон чистый не прокуренный , просторный. цвет кузова - Серебристый металлик, коробка передач - Автоматическая. Один Владелец. Доставлена в Россию из Японии по морю до Новороссийска, куплена на аукционе в Японии. Машина использовалась только в личных целях, семейный автомобиль. Автомобиль куплен в апреле 2013 года. Под такси не использовался. В салоне имеется подголовник Дивиди, очень удобен для длительных путешествий с ребенком. Стоит хорошая магнитола с AUX и USB портами. цветная камера заднего хода. Установлен видео- регистратор. Кондиционер, Центральный замок. Гидроусилитель руля. Электростеклоподьемники. Подушки безопасности. Антиблокировочная система.

Повторители на зеркалах. Отделка панелей под дерево. Очиститель заднего стекла.

Реальному покупателю торг.