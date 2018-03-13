Toyota Allex

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 166 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Был не большой удар в перед,отремонтировали, ходовая. Двигатель коробка без нареканий, резина живая. Торг. Кузов ровный, крашенная только морда, запретов ограничений нету.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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