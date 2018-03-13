Toyota Allex Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 166 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Был не большой удар в перед,отремонтировали, ходовая. Двигатель коробка без нареканий, резина живая. Торг. Кузов ровный, крашенная только морда, запретов ограничений нету.