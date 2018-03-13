Toyota Allex
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 166 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Был не большой удар в перед,отремонтировали, ходовая. Двигатель коробка без нареканий, резина живая. Торг. Кузов ровный, крашенная только морда, запретов ограничений нету.
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