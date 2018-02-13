Toyota 4 Runner Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 160 тыс. км Цена: 1979 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Родной ПТС выданный таможней. Самая полная комплектация. Не битый, на всех деталях и стёклах стикеры с VIN номером. Салон чистый, кожа без трещин, без потертостей. Двигатель 1GR, АКПП, трансмиссия в идеальном состоянии, обслуживается чаще чем предписывает регламент и только с оригинальными расходниками. Два комплекта новых покрышек. Возможен обмен на Тойота Тундра или ЛК 200. Торг небольшой.