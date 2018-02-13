Toyota 4 Runner

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 1979 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Родной ПТС выданный таможней. Самая полная комплектация. Не битый, на всех деталях и стёклах стикеры с VIN номером. Салон чистый, кожа без трещин, без потертостей. Двигатель 1GR, АКПП, трансмиссия в идеальном состоянии, обслуживается чаще чем предписывает регламент и только с оригинальными расходниками. Два комплекта новых покрышек. Возможен обмен на Тойота Тундра или ЛК 200. Торг небольшой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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