Toyota 4 Runner
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 1979 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Родной ПТС выданный таможней. Самая полная комплектация. Не битый, на всех деталях и стёклах стикеры с VIN номером. Салон чистый, кожа без трещин, без потертостей. Двигатель 1GR, АКПП, трансмиссия в идеальном состоянии, обслуживается чаще чем предписывает регламент и только с оригинальными расходниками. Два комплекта новых покрышек. Возможен обмен на Тойота Тундра или ЛК 200. Торг небольшой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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