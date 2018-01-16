Toyota 4 Runner Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 225 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Продаю автомобиль черного цвета в хорошем состоянии, сидения в хорошем состоянии ,двигатель в хорошем состоянии.