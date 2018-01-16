Toyota 4 Runner
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 225 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Руслан
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Описание
Продаю автомобиль черного цвета в хорошем состоянии, сидения в хорошем состоянии ,двигатель в хорошем состоянии.
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