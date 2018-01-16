Toyota 4 Runner

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 225 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль черного цвета в хорошем состоянии, сидения в хорошем состоянии ,двигатель в хорошем состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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