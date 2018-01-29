Tianye Admiral Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 54 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 150 тыс. км Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Адмирала за не надобностью, купил себе Паджерика, красненького продавать не хотел, но понял применения ему не найду. Сегодня на мойку гонял, прям кайфанул. Машину люблю, вложено много денег и сил. Ссылки выкладывать нельзя, а так на драйве огромный список запчастей, которые сам покупал, и которые устанавливались на авто. В приданное отдам ещё 2 комплекта колес, мудовая и трассовая. Сейчас Wrangler Duratrac стоит. В запасах ещё остались запчасти, новые тормозные диски (оригинал KIA), на машине корейская ходовая, в отличие от Грит Вола, и колодки которые поставляются на конвейер оригинала, ролики, ремни и т. д. Что менял в принципе к этому больше не возвращался, не считая постоянных расходников. Перебран задний мост, заменены подшипники полуосей и хвостовика, на полуось подшипники toyota, про подшипник хвостовика расскажу, его усилили. Стоит комплект усиленного сцепления. Сделана капиталка двигателя, т. к. уходило масло, как в процессе выяснилось, не до конца был затянут винт заглушки под бывшее место трамблёра. С мотором все в порядке было) Зато я знаю, что в нем новые запчасти и сальники (оригинал Toyota) стоят. Масло сейчас залито Ликви Моли с молигеном зелёная канистра за 3500 р. Новые хабы. Да в принципе на драйве можете посмотреть ник Egyrt89. На природу ездил, кто знает, с клубом Жемчужина России, в жести не участвовал, просто лайтовые выезды, машина семейная и такая была у меня одна - берёг. Машиной доволен более чем, купил Паджерика за багажник в салоне, маленький ребенок, сами понимаете, пикап уже не так удобен. Установлено ГБО 4 поколения. Недавно менял редуктор. Ещё тысячи не прошел, менял подшипник ступицы, вместе с сальником ( меняю при каждой замене), сальник оригинал KIA, подшипник Koyo. Свечи иридиевые с самым тонким наконечником в мире. Сигналка StarLine E90. Два комплекта ключей. На чехлы не смотрите, под ними ещё чехлы, а под ними новые бежевые сиденья. От машины не избавляюсь, в марте 4 года будет как ей управляю. Звоните, интересуйтесь, расскажу.

