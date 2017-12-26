ТагАЗ Vega Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 90 тыс. км Цена: 252 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Автомобиль в состоянии нового, не одна деталь не крашена даже бампера в заводской краске. Пленка заводская защитная ещё не везде снята. Комплектация самая максимальная (кожаный салон, подогревы сидений, климат-контроль, заводские паркироники, обогрев зеркал и лобового стекла, зеркала с электроскладыванием, все электростеклоподъемники, и ещё много приятных мелочей. Любые проверки, на любом сто. Торг в принципе возможен, но реально скинуть не на что, косяков нет вообще! Рассмотрю варианты обмена.