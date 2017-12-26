ТагАЗ Vega

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 252 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Автомобиль в состоянии нового, не одна деталь не крашена даже бампера в заводской краске. Пленка заводская защитная ещё не везде снята. Комплектация самая максимальная (кожаный салон, подогревы сидений, климат-контроль, заводские паркироники, обогрев зеркал и лобового стекла, зеркала с электроскладыванием, все электростеклоподъемники, и ещё много приятных мелочей. Любые проверки, на любом сто. Торг в принципе возможен, но реально скинуть не на что, косяков нет вообще! Рассмотрю варианты обмена.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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