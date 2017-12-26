ТагАЗ Vega
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 252 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Автомобиль в состоянии нового, не одна деталь не крашена даже бампера в заводской краске. Пленка заводская защитная ещё не везде снята. Комплектация самая максимальная (кожаный салон, подогревы сидений, климат-контроль, заводские паркироники, обогрев зеркал и лобового стекла, зеркала с электроскладыванием, все электростеклоподъемники, и ещё много приятных мелочей. Любые проверки, на любом сто. Торг в принципе возможен, но реально скинуть не на что, косяков нет вообще! Рассмотрю варианты обмена.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже ТагАЗ Vega
Авто, похожие на ТагАЗ Vega
Nissan Almera Classic
Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск