ТагАЗ Tager
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 196 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Олег
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Описание
Замена: масел, фильтров, свечей накала, шаровых, рулевых наконечников. Регулировка сход/развал. Хабы - "РИФ". Сигнализация с турботаймером. Во владении 16 месяцев, за это время прошёл 26000 км. Автомобиль бодрый. На все вопросы отвечу по телефону.
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