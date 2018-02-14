ТагАЗ Tager

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 196 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Замена: масел, фильтров, свечей накала, шаровых, рулевых наконечников. Регулировка сход/развал. Хабы - "РИФ". Сигнализация с турботаймером. Во владении 16 месяцев, за это время прошёл 26000 км. Автомобиль бодрый. На все вопросы отвечу по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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