ТагАЗ Tager Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 196 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2900 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Замена: масел, фильтров, свечей накала, шаровых, рулевых наконечников. Регулировка сход/развал. Хабы - "РИФ". Сигнализация с турботаймером. Во владении 16 месяцев, за это время прошёл 26000 км. Автомобиль бодрый. На все вопросы отвечу по телефону.