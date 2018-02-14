ТагАЗ Road Partner Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 153,5 тыс. км Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В авто вложено более 100000 р, новая ходовая, аккумулятор, резина Данлоп M+S, eсть летняя резина, торм. колодки. Замена ВСЕХ! жидкостей на импорт. синтетику. Газ 4го поколения. Куплен в 2009 г.