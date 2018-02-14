ТагАЗ Road Partner
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 153,5 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В авто вложено более 100000 р, новая ходовая, аккумулятор, резина Данлоп M+S, eсть летняя резина, торм. колодки. Замена ВСЕХ! жидкостей на импорт. синтетику. Газ 4го поколения. Куплен в 2009 г.
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