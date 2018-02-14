ТагАЗ Road Partner

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 153,5 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В авто вложено более 100000 р, новая ходовая, аккумулятор, резина Данлоп M+S, eсть летняя резина, торм. колодки. Замена ВСЕХ! жидкостей на импорт. синтетику. Газ 4го поколения. Куплен в 2009 г.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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