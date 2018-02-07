ТагАЗ C10

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 163 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам авто в хорошем техническом состояние, двигатель работает ровно масло не берёт, ходовая норм, коробка не выбивает, электрика вся работает, резина отличная, единственное мелкие недочеты по кузову есть, остальное все в порядке. Все интересующие вопросы по авто только по телефону и при встрече. Возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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