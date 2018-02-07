ТагАЗ C10 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 163 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам авто в хорошем техническом состояние, двигатель работает ровно масло не берёт, ходовая норм, коробка не выбивает, электрика вся работает, резина отличная, единственное мелкие недочеты по кузову есть, остальное все в порядке. Все интересующие вопросы по авто только по телефону и при встрече. Возможен торг.