ТагАЗ C10
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 163 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам авто в хорошем техническом состояние, двигатель работает ровно масло не берёт, ходовая норм, коробка не выбивает, электрика вся работает, резина отличная, единственное мелкие недочеты по кузову есть, остальное все в порядке. Все интересующие вопросы по авто только по телефону и при встрече. Возможен торг.
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