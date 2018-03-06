Suzuki Wagon R
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 124 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 700 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, возможен обмен на более дорогую с небольшими кузовными дефектами или дефектами салона.
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