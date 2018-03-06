Suzuki Wagon R Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 124 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 700 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, возможен обмен на более дорогую с небольшими кузовными дефектами или дефектами салона.

