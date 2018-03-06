Suzuki Wagon R

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 700 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, возможен обмен на более дорогую с небольшими кузовными дефектами или дефектами салона.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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