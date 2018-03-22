Suzuki Vitara Дата публикации: 3.05.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 150 тыс. км Цена: 710 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Волгодонск, Ростовская область Имя: Евгения Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Продаю отличный автомобиль! Первая постановка на учет 2011 года. В отличном состоянии с честным пробегом. Автомат работает идеально, не пинает. Поменяны все тормозные колодки и заменены свечи на иридивые. Новая летняя резина на новых дисках R-17. Не бит, не крашен! Реальному покупателю торг!!!