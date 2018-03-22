Suzuki Vitara

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 710 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Волгодонск, Ростовская область

Имя: Евгения

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Продаю отличный автомобиль! Первая постановка на учет 2011 года. В отличном состоянии с честным пробегом. Автомат работает идеально, не пинает. Поменяны все тормозные колодки и заменены свечи на иридивые. Новая летняя резина на новых дисках R-17. Не бит, не крашен! Реальному покупателю торг!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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