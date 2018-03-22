Suzuki Vitara
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 710 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Волгодонск, Ростовская область
Имя: Евгения
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Продаю отличный автомобиль! Первая постановка на учет 2011 года. В отличном состоянии с честным пробегом. Автомат работает идеально, не пинает. Поменяны все тормозные колодки и заменены свечи на иридивые. Новая летняя резина на новых дисках R-17. Не бит, не крашен! Реальному покупателю торг!!!
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