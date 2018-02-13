Suzuki SX4 Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 13,471 тыс. км Цена: 397 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Год выпуска 2007, куплена у официалов 27 июня 2008, японская сборка, один хозяин, гаражное хранение, последнее ТО у официалов на 105 тыс.км, между ними замена масла; далее каждые 7-8 тыс.км масло, фильтры, мелочёвка, музыка недорогая, но с DVD, USB и TV, колонки родные 4 шт, задний парктроник с салонным индикатором расстояния, простая сигналка с доводчиком всех четырёх окон.

продаю т. к. купил другую машину, тоже, кстати, Suzuki

на комиссию поставить не предлагайте, только продажа с перерегистрацией

вопросы по WhatsApp или звоните в разумное время

осмотр Ставропольская/Старокубанская, по цене уступлю