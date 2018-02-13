Suzuki SX4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 13,471 тыс. км
Цена: 397 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Год выпуска 2007, куплена у официалов 27 июня 2008, японская сборка, один хозяин, гаражное хранение, последнее ТО у официалов на 105 тыс.км, между ними замена масла; далее каждые 7-8 тыс.км масло, фильтры, мелочёвка, музыка недорогая, но с DVD, USB и TV, колонки родные 4 шт, задний парктроник с салонным индикатором расстояния, простая сигналка с доводчиком всех четырёх окон.
продаю т. к. купил другую машину, тоже, кстати, Suzuki
на комиссию поставить не предлагайте, только продажа с перерегистрацией
вопросы по WhatsApp или звоните в разумное время
осмотр Ставропольская/Старокубанская, по цене уступлю
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.