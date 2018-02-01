Suzuki SX4 Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 47 тыс. км Цена: 540 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам надежное и резвое авто. Не битое. При осмотре одним из заинтересованных лиц (покупателем) автомобиль гонялся на СТО и проверялся на геометрию - геометрия не нарушена. Не утопленник. Пробег реальный, не скрученный. Состояние отличное. Эксплуатировалась бережно, только по городу. Без ключевой доступ, что очень удобно. Автомат работает исправно. При 40000 км менялся в автомате катридж (фильтр) и масло. До этого масло в автомате менялось, со слов первого хозяина, при 25000 км. Замена моторного масла с фильтром строго через каждые 10000 км. (5W-40). Имеется один недостаток, в пробке ударили в задний бампер, бампер целый, без трещин, но сломалось несколько защелок (на фото видно) езде не мешает, если не присматриваться то и не видно. Ремонтировать не буду, т.к. пробок у нас много и ездЮков, которые не соблюдают дистанцию, тоже. Вид у автомобиля как на фото. Установлено: сигнализация, задний парктроник, диски литьё. Покупателю отдам зимнюю резину. Машина в семье вторая, с продажей не тороплюсь. Могу сказать с уверенностью, что новый обладатель авто, не пожалеет о ее приобретении. Красивый номер в придачу.