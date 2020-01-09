Suzuki Swift Дата публикации: 9.01.20 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 245 тыс. км Цена: 178 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

О таких машинах говорят : Сел и поехал . Тех . состояние - отличное , ничего не тарахтит , не хрустит . Двигатель шепчет , масло заменено ( хорошее ) , акпп - не пинает , не тупит , работает прекрасно . ВСЕ ЧТО В МАШИНЕ СТОИТ - ВСЕ РАБОТАЕТ ( комплектация с ABS ). Машина не бита , гнилого и ржавого нет , шпаклевки нет ( есть прибор , дам воспользоваться , сами проверите ), зазоры все ровные , смотреть на машину приятно . Высокая , шустрая , прекрасное сочетание экономии топлива и мощности . По кузову имеются незначительные вмятинки и царапины ( не сильно , в глаза не бросаются ) . Еще раз повторю : машина на отличном ходу . Не намывал , не натирал , прошу не судить строго - холодно . С документами все в порядке , если надо , то поеду в ГАИ . СТРОГО С ОФОРМЛЕНИЕМ ПО ЗАКОНУ. Из недостатков : нет докатки и домкрата ( сперли ) . Резина летняя , но хорошая . Торга практически нет . Рассматриваю обмен на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ) , предложения по обмену присылайте на сайт . Цена у меня адекватная , предлагайте свои машины также по адекватной цене , цены на машины знаю . Да и , машины с ограничениями не предлагать , буду проверять .