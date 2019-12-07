Suzuki Swift

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 245 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

О таких машинах говорят : Сел и поехал . Тех . состояние - отличное , ничего не тарахтит , не хрустит . Двигатель шепчет , масло заменено ( хорошее ) , акпп - не пинает , не тупит , работает прекрасно . ВСЕ ЧТО В МАШИНЕ СТОИТ - ВСЕ РАБОТАЕТ . Машина не бита , гнилого и ржавого нет , шпаклевки нет ( есть прибор , дам воспользоваться , сами проверите ), зазоры все ровные , смотреть на машину приятно . Но , имеются незначительные вмятинки и царапины ( не сильно , в глаза не бросаются ). Еще раз повторю : машина на отличном ходу . Не намывал , не натирал , прошу не судить строго - холодно . С документами все в порядке , если надо , то поеду в ГАИ . СТРОГО С ОФОРМЛЕНИЕМ ПО ЗАКОНУ . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 100 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , коробка , по кузову ) .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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