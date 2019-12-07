Suzuki Swift
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 245 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
О таких машинах говорят : Сел и поехал . Тех . состояние - отличное , ничего не тарахтит , не хрустит . Двигатель шепчет , масло заменено ( хорошее ) , акпп - не пинает , не тупит , работает прекрасно . ВСЕ ЧТО В МАШИНЕ СТОИТ - ВСЕ РАБОТАЕТ . Машина не бита , гнилого и ржавого нет , шпаклевки нет ( есть прибор , дам воспользоваться , сами проверите ), зазоры все ровные , смотреть на машину приятно . Но , имеются незначительные вмятинки и царапины ( не сильно , в глаза не бросаются ). Еще раз повторю : машина на отличном ходу . Не намывал , не натирал , прошу не судить строго - холодно . С документами все в порядке , если надо , то поеду в ГАИ . СТРОГО С ОФОРМЛЕНИЕМ ПО ЗАКОНУ . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 100 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , коробка , по кузову ) .
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