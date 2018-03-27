Suzuki Swift
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 277 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ольга
Телефон:
Описание
В отличном техническом состоянии, готова на любые проверки. Кондиционер. Подогрев передних сидений. Бесключевой доступ.
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