В отличном техническом состоянии, готова на любые проверки. Кондиционер. Подогрев передних сидений. Бесключевой доступ.

Имя: Ольга

Цена: 277 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2007

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