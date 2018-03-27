Suzuki Swift

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 277 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ольга

Телефон:

Описание

В отличном техническом состоянии, готова на любые проверки. Кондиционер. Подогрев передних сидений. Бесключевой доступ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Suzuki Swift

Suzuki Swift

Подержанная, пробег 82 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

478 тыс. руб.

Suzuki Swift

Подержанная, пробег 125 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

300 тыс. руб.

Suzuki Swift

Подержанная, пробег 103 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

335 тыс. руб.

Авто, похожие на Suzuki Swift

Toyota Vitz

Подержанная, пробег 188 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

295 тыс. руб.

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 108 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

FIAT Punto

Подержанная, пробег 102 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

250 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале