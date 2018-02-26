Suzuki Swift
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 478 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Дилерский. ПТС оригинал, полный комплект ключей. Максимальная комплектация. Цепной двигатель, с обычной автоматической коробкой передач (не роботом и не вариатором). Датчики дождя и света, климат- контроль, круиз- контроль, анти- юз, без ключевой доступ и запуск. Отличное техническое состояние. Собственник.
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