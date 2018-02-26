Suzuki Swift

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 478 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Дилерский. ПТС оригинал, полный комплект ключей. Максимальная комплектация. Цепной двигатель, с обычной автоматической коробкой передач (не роботом и не вариатором). Датчики дождя и света, климат- контроль, круиз- контроль, анти- юз, без ключевой доступ и запуск. Отличное техническое состояние. Собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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