Suzuki Swift Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 82 тыс. км Цена: 478 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Дилерский. ПТС оригинал, полный комплект ключей. Максимальная комплектация. Цепной двигатель, с обычной автоматической коробкой передач (не роботом и не вариатором). Датчики дождя и света, климат- контроль, круиз- контроль, анти- юз, без ключевой доступ и запуск. Отличное техническое состояние. Собственник.